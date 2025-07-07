Оккупанты атаковали Одессу дронами: погиб охранник дома, произошли пожары – видео
В ночь на 7 июля Россия нанесла удар по Одессе, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В результате атаки повреждены 10 гаражных помещений, административное здание на территории автосервиса и несколько строительных вагончиков.
Кроме того, враг уничтожил легковые и грузовые автомобили, а также автобус. Возникли пожары, которые уже ликвидированы спасателями.
Руководитель областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что погибший был охранником одной из новостроек. В помещении охраны возник пожар, и мужчину не удалось спасти.
"Несмотря на активную работу сил противовоздушной обороны, в городе есть разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры... В настоящее время продолжается ликвидация последствий", – отметил он.
- Ночью враг атаковал и Киев. Обломки дронов упали в трех районах столицы, в частности, повреждена теплотрасса. Из-за этого около 500 зданий остались без горячего водоснабжения.
- Утром Россия ударила по Харькову "шахедами". Среди 27 пострадавших трое детей, в доме произошел пожар, в городе есть и другие повреждения.