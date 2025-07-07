Оккупанты атаковали Одессу дронами: погиб охранник дома, произошли пожары – видео

Удар по Одессе (Фото: ГСЧС)

В ночь на 7 июля Россия нанесла удар по Одессе, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В результате атаки повреждены 10 гаражных помещений, административное здание на территории автосервиса и несколько строительных вагончиков.

Кроме того, враг уничтожил легковые и грузовые автомобили, а также автобус. Возникли пожары, которые уже ликвидированы спасателями.

Руководитель областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что погибший был охранником одной из новостроек. В помещении охраны возник пожар, и мужчину не удалось спасти.

"Несмотря на активную работу сил противовоздушной обороны, в городе есть разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры... В настоящее время продолжается ликвидация последствий", – отметил он.

Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям