Ночью Россия атаковала Киев дронами, повреждена тепломагистраль

В нескольких районах столицы упали обломки, по предварительным данным, обошлось жертв и пострадавших

Киев (иллюстративное фото: Depositphotos)

В ночь на 7 июля Россия запустила дроны в направлении Киева. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о последствиях в двух районах.

Враг атаковал столицу около 01:47, в городе работала противовоздушная оборона. Сообщается о сбивании вражеских дронов.

В Деснянском районе в результате работы ПВО упали обломки дрона. Из-за этого повреждены окна в нежилом здании. В настоящее время уточняется информация о пострадавших и масштабах повреждений.

В Соломенском районе повреждены автомобиль и водопроводная труба. По данным Ткаченко, предварительно, обошлось без пожара и пострадавших.

ДОПОЛНЕНО в 07:36. Городской голова Виталий Кличко сообщил, что в Деснянском районе обломками дронов поврежден фасад административного здания, газовую трубу и пустой резервуар. Горение обломков ликвидировали, пострадавших нет.

Также загорелся автомобиль, который оперативно погасили. Взрывной волной повреждено остекление нежилого здания и рядом расположены автомобили.

В Соломенском районе обломки сбитого БпЛА упали на автомойку. Повреждены авто и труба водоснабжения. Пожара не было, пострадавших предварительно тоже нет.

В Голосеевском районе повреждены окна в офисном здании из-за падения обломков. По предварительной информации, без пострадавших.

Также в результате попадания обломков дрона повреждена тепломагистраль большого диаметра. Коммунальщики уже работают над ликвидацией аварии.

В Киевской городской государственной администрации отметили, что из-за повреждения теплосети диаметром один метр без горячего водоснабжения осталось около 500 зданий.

Среди отключенных – как жилые дома, так и социальные учреждения – школы, медицинские учреждения, а также ведомственные объекты. Также повреждены оконные конструкции на одном из энергообъектов.

Работники Киевтеплоэнерго сейчас делают все необходимое для ликвидации последствий.