В больнице скончался пострадавший от удара по Киеву 4 июля – жертв уже двое
В Киеве число погибших в результате атаки на город 4 июля увеличилось до двух человек. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
5 июля в больнице скончался пострадавший 25-летний мужчина, который находился в тяжелом состоянии.
Тело первого погибшего спасатели обнаружили 4 июля в поврежденном нежилом здании в Святошинском районе столицы. По состоянию на вечер было известно о 26 пострадавших, среди которых один ребенок.
- В ночь на 4 июля страна-агрессор атаковала Украину 550 дронами и ракетами, 478 из которых были уничтожены силами ПВО. Оккупанты снова установили антирекорд, применив во время одной атаки более 330 "шахедов".
- Вечером Россия снова запустила "шахеды" по Украине. В столице работала ПВО, дроны подходили к региону с разных направлений.