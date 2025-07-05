В больнице скончался пострадавший от удара по Киеву 4 июля – жертв уже двое

Пострадавший находился в тяжелом состоянии, врачи не смогли спасти ему жизнь

Спасатели разбирают завалы (Фото: ГСЧС)

В Киеве число погибших в результате атаки на город 4 июля увеличилось до двух человек. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

5 июля в больнице скончался пострадавший 25-летний мужчина, который находился в тяжелом состоянии.

Тело первого погибшего спасатели обнаружили 4 июля в поврежденном нежилом здании в Святошинском районе столицы. По состоянию на вечер было известно о 26 пострадавших, среди которых один ребенок.