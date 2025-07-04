ГУР до сих пор использует "спутник Притулы", несмотря на окончание гарантийного срока
Керченский пролив со спутника ICEYE (Фото: ICEYE)

Главное управление разведки Министерства обороны до сих пор получает спутниковые снимки со спутника финской компании ICEYE OY, который был приобретен благотворительным фондом Сергея Притулы. Об этом сообщило ГУР в ответ на запрос LIGA.net.

Кроме того, Украина продолжает использовать данные второго спутника ICEYE, приобретенного Германией, и сохраняет доступ ко всей сети космических аппаратов ICEYE.

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"Главное управление разведки Министерства обороны получает и активно использует спутниковые снимки с выделенных радиолокационных космических аппаратов, а также со всей группировки космических аппаратов типа ICEYE, которые поступают в рамках двух действующих договоров компании ICEYE OY с благотворительным фондом Сергея Притулы и с немецкой компанией Rheinmettall", – сообщил руководитель управления ГУР Андрей Юсов.

Начиная с сентября 2022 года, Главное управление разведки получило более 5400 радиолокационных космических снимков, что позволило проводить разведку территорий воинских частей, полигонов, складов, арсеналов, аэродромов, портов и других важных объектов противника, а также выявлять замаскированные объекты, фортификационные сооружения местности, идентифицировать отдельные виды вооружения и военной техники.

"Народный спутник" – спутник компании ICEYE, приобретенный за 600 млн грн благотворительным фондом Сергея Притулы. Он был запущен в космос в 2021 году и превысил гарантийный срок работы, который составлял три года. В конце 2024 года на средства Rheinmetall и правительства Германии был приобретен второй спутник ICEYE. Дата его запуска и характеристики не разглашаются. Вместе с космическими аппаратами, работающими в интересах Украины, компания ICEYE предоставила доступ к данным всей сети спутников ICEYE.
  • Сотрудничество немецкого оборонного концерна Rheinmetall и финского производителя спутников с синтетической апертурной радарной системой ICEYE, в том числе и в сфере поставок спутниковых разведданных для Украины, привело к тому, что компании заключили меморандум о создании совместного предприятия Rheinmetall ICEYE Space.
  • Немецко-финская компания будет выпускать прежде всего SAR-спутники, обеспечивающие снимки высокого разрешения независимо от погоды или времени суток.
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