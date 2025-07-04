ГУР до сих пор использует "спутник Притулы", несмотря на окончание гарантийного срока

Керченский пролив со спутника ICEYE (Фото: ICEYE)

Главное управление разведки Министерства обороны до сих пор получает спутниковые снимки со спутника финской компании ICEYE OY, который был приобретен благотворительным фондом Сергея Притулы. Об этом сообщило ГУР в ответ на запрос LIGA.net.

Кроме того, Украина продолжает использовать данные второго спутника ICEYE, приобретенного Германией, и сохраняет доступ ко всей сети космических аппаратов ICEYE.