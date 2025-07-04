ГУР до сих пор использует "спутник Притулы", несмотря на окончание гарантийного срока
Главное управление разведки Министерства обороны до сих пор получает спутниковые снимки со спутника финской компании ICEYE OY, который был приобретен благотворительным фондом Сергея Притулы. Об этом сообщило ГУР в ответ на запрос LIGA.net.
Кроме того, Украина продолжает использовать данные второго спутника ICEYE, приобретенного Германией, и сохраняет доступ ко всей сети космических аппаратов ICEYE.
"Главное управление разведки Министерства обороны получает и активно использует спутниковые снимки с выделенных радиолокационных космических аппаратов, а также со всей группировки космических аппаратов типа ICEYE, которые поступают в рамках двух действующих договоров компании ICEYE OY с благотворительным фондом Сергея Притулы и с немецкой компанией Rheinmettall", – сообщил руководитель управления ГУР Андрей Юсов.
Начиная с сентября 2022 года, Главное управление разведки получило более 5400 радиолокационных космических снимков, что позволило проводить разведку территорий воинских частей, полигонов, складов, арсеналов, аэродромов, портов и других важных объектов противника, а также выявлять замаскированные объекты, фортификационные сооружения местности, идентифицировать отдельные виды вооружения и военной техники.
- Сотрудничество немецкого оборонного концерна Rheinmetall и финского производителя спутников с синтетической апертурной радарной системой ICEYE, в том числе и в сфере поставок спутниковых разведданных для Украины, привело к тому, что компании заключили меморандум о создании совместного предприятия Rheinmetall ICEYE Space.
- Немецко-финская компания будет выпускать прежде всего SAR-спутники, обеспечивающие снимки высокого разрешения независимо от погоды или времени суток.