ГУР досі користується "супутником Притули", попри закінчення гарантійного терміну
Головне управління розвідки Міністерства оборони досі отримує космічні знімки зі супутника фінської компанії ICEYE OY, що був придбаний благодійним фондом Сергія Притули. Про це повідомило ГУР у відповідь на запит LIGA.net.
Також Україна продовжує користуватися даними другого супутника ICEYE, придбаного Німеччиною, та зберігає доступ до всієї мережі космічних апаратів ICEYE.
"ГУР МО отримує й активно використовує космічні знімки з виділених радіолокаційних космічних апаратів, а також з усього угрупування космічних апаратів типу ICEYE, що надходять в межах двох чинних договорів компанії ICEYE OY з благодійним фондом Сергія Притули та з німецькою компанією Rheinmettall", – повідомив керівник управління ГУР Андрій Юсов.
Починаючи з вересня 2022 року, ГУР отримало понад 5400 радіолокаційних космічних знімків, що дозволило здійснювати розвідку територій військових частин, полігонів, складів, арсеналів, аеродромів, портів та інших важливих об'єктів противника, а також виявляти замасковані об'єкти, фортифікаційне обладнання місцевості, ідентифікувати окремі види озброєння і військової техніки.
- Співпраця німецького оборонного концерну Rheinmetall та фінського виробника супутників з синтетичною апертурною радарною системою ICEYE, зокрема й у сфері постачання супутникових розвідданих для України, призвела до того, що компанії уклали меморандум про створення спільного підприємства Rheinmetall ICEYE Space Solutions.
- Німецько-фінська компанія випускатиме насамперед SAR-супутники, які забезпечують знімки високої роздільної здатності, незалежно від погоди чи часу доби.