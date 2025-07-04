ГУР досі користується "супутником Притули", попри закінчення гарантійного терміну

Керченська протока із супутника ICEYE (Фото: ICEYE)

Головне управління розвідки Міністерства оборони досі отримує космічні знімки зі супутника фінської компанії ICEYE OY, що був придбаний благодійним фондом Сергія Притули. Про це повідомило ГУР у відповідь на запит LIGA.net.

Також Україна продовжує користуватися даними другого супутника ICEYE, придбаного Німеччиною, та зберігає доступ до всієї мережі космічних апаратів ICEYE.

"ГУР МО отримує й активно використовує космічні знімки з виділених радіолокаційних космічних апаратів, а також з усього угрупування космічних апаратів типу ICEYE, що надходять в межах двох чинних договорів компанії ICEYE OY з благодійним фондом Сергія Притули та з німецькою компанією Rheinmettall", – повідомив керівник управління ГУР Андрій Юсов.

Починаючи з вересня 2022 року, ГУР отримало понад 5400 радіолокаційних космічних знімків, що дозволило здійснювати розвідку територій військових частин, полігонів, складів, арсеналів, аеродромів, портів та інших важливих об'єктів противника, а також виявляти замасковані об'єкти, фортифікаційне обладнання місцевості, ідентифікувати окремі види озброєння і військової техніки.

"Народний супутник" – супутник компанії ICEYE, придбаний за 600 млн грн благодійним фондом Сергія Притули. Він був запущений у космос у 2021 році та вже перетнув гарантійний термін роботи, що становив три роки. Наприкінці 2024 року за кошти Rheinmetall та уряду Німеччини був придбаний другий супутник ICEYE. Дату його запуску та характеристики не розголошують. Разом з космічними апаратами, що працюють в інтересах України, компанія ICEYE надала доступ до даних всієї мережі супутників ICEYE.