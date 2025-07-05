У лікарні помер постраждалий через удар по Києву 4 липня – жертв вже двоє

Поранений перебував у важкому стані, лікарі не змогли врятувати його життя

Рятувальники розбирають завали (Фото: ДСНС)

У Києві до двох збільшилася кількість загиблих внаслідок атаки по місту 4 липня. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

5 липня у лікарні помер постраждалий 25-річний чоловік, який перебував у важкому стані.

Тіло першого загиблого рятувальники виявили 4 липня в пошкодженій нежитловій будівлі у Святошинському районі столиці. Станом на вечір було відомо про 26 постраждалих, серед яких одна дитина.