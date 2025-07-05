У лікарні помер постраждалий через удар по Києву 4 липня – жертв вже двоє
У Києві до двох збільшилася кількість загиблих внаслідок атаки по місту 4 липня. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
5 липня у лікарні помер постраждалий 25-річний чоловік, який перебував у важкому стані.
Тіло першого загиблого рятувальники виявили 4 липня в пошкодженій нежитловій будівлі у Святошинському районі столиці. Станом на вечір було відомо про 26 постраждалих, серед яких одна дитина.
- У ніч на 4 липня країна-агресорка атакувала Україну 550 дронами і ракетами, 478 з яких було знешкоджено силами ППО. Окупанти знову встановили антирекорд, застосувавши під час однієї атаки понад 330 "шахедів".
- Ввечері Росія знову запустила "шахеди" по Україні. У столиці працювала ППО, дрони заходили в регіон з різних напрямків.