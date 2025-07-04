Україна знову під атакою "шахедів": Повітряні сили попередили про велику кількість дронів РФ

Безпілотники заходять на Київ з різних напрямків, повідомив мер

Мобільна вогнева група працює по "шахеду" (Ілюстративний скриншот з відео)

Повітряні сили ЗСУ попередили, що в областях, де оголошено тривогу, у небі перебуває велика кількість безпілотників окупантів.

"В регіонах де оголошена повітряна тривога у повітряному просторі велика кількість ударних дронів. Працює протиповітряна оборона по ворожих БпЛА, перебувайте в укриттях!", – написали військові.

Тим часом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці працюють сили ППО, а російські дрони заходять на місто з різних напрямків.

23:10. Попередньо, за спостереженням, основний напрямок руху російських дронів знову на Київську область та столицю, повідомили Повітряні сили. Військові закликали перебувати в укриттях

У Запорізькій області є загроза авіаударів.

23:13. Щонайменш 12 вибухів пролунали у Чугуївській громаді на Харківщини, повідомило Суспільне.

23:31. Група російських БпЛА на Житомирщині і йде курсом на захід, написали ПС.

ОНОВЛЕНО о 23:46. Влучання "шахеда" зафіксовано у Чугуєві - попередньо, є двоє постраждалих, у тому числі 12-річний хлопчик, повідомив керівник обладміністрації Олег Синєгубов.

"Над Харківщиною продовжуємо фіксувати ворожі дрони. Перебувайте в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги!", - зауважив він.