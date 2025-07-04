Україна знову під атакою "шахедів": Повітряні сили попередили про велику кількість дронів РФ
Повітряні сили ЗСУ попередили, що в областях, де оголошено тривогу, у небі перебуває велика кількість безпілотників окупантів.
"В регіонах де оголошена повітряна тривога у повітряному просторі велика кількість ударних дронів. Працює протиповітряна оборона по ворожих БпЛА, перебувайте в укриттях!", – написали військові.
Тим часом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці працюють сили ППО, а російські дрони заходять на місто з різних напрямків.
23:10. Попередньо, за спостереженням, основний напрямок руху російських дронів знову на Київську область та столицю, повідомили Повітряні сили. Військові закликали перебувати в укриттях
У Запорізькій області є загроза авіаударів.
23:13. Щонайменш 12 вибухів пролунали у Чугуївській громаді на Харківщини, повідомило Суспільне.
23:31. Група російських БпЛА на Житомирщині і йде курсом на захід, написали ПС.
ОНОВЛЕНО о 23:46. Влучання "шахеда" зафіксовано у Чугуєві - попередньо, є двоє постраждалих, у тому числі 12-річний хлопчик, повідомив керівник обладміністрації Олег Синєгубов.
"Над Харківщиною продовжуємо фіксувати ворожі дрони. Перебувайте в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги!", - зауважив він.
- У ніч на 4 липня країна-агресорка атакувала Україну 550 дронами і ракетами, 478 з яких було знешкоджено силами ППО. Окупанти знову встановили антирекорд, застосувавши під час однієї атаки понад 330 "шахедів".
- У Києві є загиблий, постраждали 26 осіб, серед них одна дитина. Двоє осіб поранено на Полтавщині.
- Для відбиття цієї атаки Україна застосовувала крім традиційних засобів дрони-перехоплювачі – президент Зеленський повідомив, що є десятки збиттів безпілотників окупантів.
- Впродовж п'ятниці окупанти тричі атакували Кривий Ріг: є постраждалі, зокрема, постраждали рятувальники, які приїхали ліквідовувати наслідки ударів РФ.