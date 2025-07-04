Росіяни втретє за день вдарили по Кривому Рогу: виникла пожежа, є постраждалі – фото

Вранці 4 липня окупанти вдарили по місту "шахедами", а потім повторно атакували рятувальників

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

Увечері в п’ятницю, 4 липня, росіяни завдали удару по Кривому Рогу, є постраждалі. Про це повідомив глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Він заявив, що ввечері російська армія знову вдарила по Кривому Рогу.

Через атаку виникла пожежа, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Є постраждалі.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив, що уражено об'єкт цивільної інфраструктури. За попередніми даними, поранень дістали двоє людей.

"Працюють усі рятувальні та комунальні служби. Штаб допомоги людям розгортаємо у найближчій школі, там, де й минулого разу – місцеві зрозуміють", – додав Вілкул.

За його словами, у штабі видаватимуть будматеріали та прийматимуть заяви на матеріальну допомогу від міста.

Згодом Вілкул заявив, що вже троє поранених. Один важкий – в операційній. Двоє – середньої тяжкості.

ДОПОВНЕНО О 20:00. Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що рятувальники загасили вогонь та продовжують ліквідацію наслідків обстрілу.

ДОПОВНЕНО О 20:30. Вілкул заявив, що кількість постраждалих у результаті російської дронової атаки зросла до семи. Один – важкий, троє – середньої тяжкості, троє легких лікуватимуться амбулаторно.

Він додав, що 20 хвилин тому рятувальники повністю загасили пожежу, яка виникла у результаті ранкової атаки.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Вранці 4 липня Росія атакувала Кривий Ріг ударними безпілотниками. Зафіксовано влучання в об'єкт цивільної інфраструктури, виникла пожежа. Відомо про шість постраждалих.

Згодом стало відомо, що окупанти повторно вдарили по рятувальниках у Кривому Розі, які приїхали ліквідовувати наслідки попередніх атак.