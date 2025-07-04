Росія атакувала Кривий Ріг дронами, є поранені
Росія атакувала дронами Кривий Ріг, в місті виникла пожежа. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак.
О 10:49 міський голова Олександр Вілкул попереджав про атаку "шахедів" на Кривий Ріг, в місті чули вибух. За даними Лисака, за попередньою інформацією – поранені двоє чоловіків.
Деталі ворожого обстрілу з'ясовуються.
Ймовірно, атака триває, адже Повітряні сили попереджають про загрозу застосування авіаційних засобів ураження по Криворізькому району і нові ворожі дрони в області.
ДОПОВНЕНО о 13:25. Вілкул повідомив вже про шістьох поранених. Зафіксоване влучання в об'єкт цивільної інфраструктури, виникла велика пожежа.
Через атаку швидкісний трамвай декілька годин не буде працювати в місті, триває відновлення.
- Вночі 4 липня ворог застосував ракети та дрони для атаки на Україну, зокрема столицю – загалом 550 засобів нападу. Влучило дев'ять ракет та 63 дрони, 478 цілей були знешкоджені.
- Зафіксовані наслідки у шести районах, поранено щонайменше 23 людини, зокрема 10-річну дитину. Постраждали житлові будинки, Укрзалізниця, горіли автомобілі.