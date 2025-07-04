Росія атакувала Кривий Ріг дронами, є поранені

Повітряні сили попереджають про нові дрони в області та загрозу авіаційних засобів ураження

Кривий Ріг (Ілюстративне фото: Wikipedia)

Росія атакувала дронами Кривий Ріг, в місті виникла пожежа. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак.

О 10:49 міський голова Олександр Вілкул попереджав про атаку "шахедів" на Кривий Ріг, в місті чули вибух. За даними Лисака, за попередньою інформацією – поранені двоє чоловіків.

Деталі ворожого обстрілу з'ясовуються.

Ймовірно, атака триває, адже Повітряні сили попереджають про загрозу застосування авіаційних засобів ураження по Криворізькому району і нові ворожі дрони в області.

ДОПОВНЕНО о 13:25. Вілкул повідомив вже про шістьох поранених. Зафіксоване влучання в об'єкт цивільної інфраструктури, виникла велика пожежа.

Через атаку швидкісний трамвай декілька годин не буде працювати в місті, триває відновлення.