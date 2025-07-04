Россияне в третий раз за день ударили по Кривому Рогу: возник пожар, есть пострадавшие

Спасатель (Иллюстративное фото: ГСЧС Украины)

Вечером в пятницу, 4 июля, российские войска нанесли удар по Кривому Рогу, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Он заявил, что вечером российская армия снова ударила по Кривому Рогу.

Из-за атаки возник пожар, повреждена гражданская инфраструктура. Есть пострадавшие.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил, что поражен объект гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, ранения получили два человека.

"Работают все спасательные и коммунальные службы. Штаб помощи людям разворачиваем в ближайшей школе, там где и в прошлый раз – местные поймут", — добавил Вилкул.

По его словам, в штабе будут выдавать стройматериалы и принимать заявления на материальную помощь от города.

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