В Кривом Роге увеличилось число пострадавших. Россия повторно ударила по спасателям – фото

Спасатели в Кривом Роге (Фото: ГСЧС)

В Кривом Роге в результате атаки днем 4 июня пострадали шесть человек, двое из которых – спасатели. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В результате вражеской атаки возникло несколько пожаров. Когда спасатели прибыли на места происшествий, россияне нанесли повторный удар. В результате этого спасатели получили ранения, а также повреждены четыре пожарно-спасательных автомобиля.

В настоящее время к ликвидации последствий привлечено более 50 спасателей и 12 единиц техники ГСЧС. Работы продолжаются.

Враг нанес удар по городу около 11:30. По предварительным данным, россияне запустили цель с самолета тактической авиации, предположительно Су-34. Чем именно атаковали Кривой Рог, выяснят после изучения обломков на месте падения.

Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям