Россия атаковала Кривой Рог дронами, есть раненые
Россия атаковала Кривой Рог дронами, в городе возник пожар. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.
В 10:49 мэр Александр Вилкул предупреждал об атаке "шахедов" на Кривой Рог, в городе был слышен взрыв. По данным Лысака, по предварительной информации – ранены два человека.
Подробности вражеского обстрела выясняются.
Вероятно, атака продолжается, поскольку Воздушные силы предупреждают об угрозе применения авиационных средств поражения в Криворожском районе и о новых вражеских дронах в области.
- В ночь на 4 июля враг применил ракеты и дроны для атаки на Украину, в том числе на столицу – всего 550 средств нападения. Попали девять ракет и 63 дрона, 478 целей были обезврежены.
- Последствия зафиксированы в шести районах, ранены не менее 23 человек, в том числе 10-летний ребенок. Пострадали жилые дома, Укрзалізниця, горели автомобили.