Россия атаковала Кривой Рог дронами, есть раненые

Воздушные силы предупреждают о новых дронах в регионе и угрозе применения авиационных средств поражения

Кривой Рог (Иллюстративное фото: Wikipedia)

Россия атаковала Кривой Рог дронами, в городе возник пожар. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.

В 10:49 мэр Александр Вилкул предупреждал об атаке "шахедов" на Кривой Рог, в городе был слышен взрыв. По данным Лысака, по предварительной информации – ранены два человека.

Подробности вражеского обстрела выясняются.

Вероятно, атака продолжается, поскольку Воздушные силы предупреждают об угрозе применения авиационных средств поражения в Криворожском районе и о новых вражеских дронах в области.