У Кривому Розі зросла кількість постраждалих. Росія повторно вдарила по рятувальниках – фото
У Кривому Розі внаслідок атаки вдень 4 червня постраждали шестеро осіб, з яких двоє – рятувальники. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Через ворожу атаку виникли кілька пожеж. Коли рятувальники прибули на місця, то росіяни завдали повторного удару. Внаслідок цього надзвичайники отримали травми, також пошкоджені чотири пожежно-рятувальні автомобілі.
Наразі до ліквідації наслідків залучені понад 50 рятувальників та 12 одиниць техніки ДСНС. Роботи тривають.
Ворог вдарив по місту близько 11:30. За попередніми даними, росіяни запустили ціль із літака тактичної авіації, ймовірно Су-34. Чим саме атакували Кривий Ріг, з'ясують після вивчення уламків на місці падіння.
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