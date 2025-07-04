У Кривому Розі зросла кількість постраждалих. Росія повторно вдарила по рятувальниках – фото

Рятувальники у Кривому Розі (Фото: ДСНС)

У Кривому Розі внаслідок атаки вдень 4 червня постраждали шестеро осіб, з яких двоє – рятувальники. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Через ворожу атаку виникли кілька пожеж. Коли рятувальники прибули на місця, то росіяни завдали повторного удару. Внаслідок цього надзвичайники отримали травми, також пошкоджені чотири пожежно-рятувальні автомобілі.

Наразі до ліквідації наслідків залучені понад 50 рятувальників та 12 одиниць техніки ДСНС. Роботи тривають.

Ворог вдарив по місту близько 11:30. За попередніми даними, росіяни запустили ціль із літака тактичної авіації, ймовірно Су-34. Чим саме атакували Кривий Ріг, з'ясують після вивчення уламків на місці падіння.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС