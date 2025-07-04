Украина снова под атакой "шахедов": ВСУ предупредили о большом количестве дронов РФ

Беспилотники приближаются к Киеву с разных направлений, сообщил мэр

Мобильная огневая группа работает по "Шахеду" (Иллюстративный скриншот с видео)

Воздушные силы ВСУ предупредили, что в областях, где объявлена тревога, в небе находится большое количество беспилотников оккупантов.

"В регионах, где объявлена воздушная тревога, в воздушном пространстве находится большое количество ударных дронов. Работает противовоздушная оборона по вражеским БПЛА, оставайтесь в укрытиях!", – написали военные.

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Тем временем мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице работают силы ПВО, а российские дроны приближаются к городу с разных направлений.

23:10. Предварительно, по наблюдениям, основное направление движения российских дронов снова на Киевскую область и столицу, сообщили Воздушные силы. Военные призвали находиться в укрытиях.

В Запорожской области есть угроза авиаударов.

23:13. По меньшей мере 12 взрывов прогремели в Чугуевской громаде Харьковской области, сообщило Суспільне.

23:31. Группа российских БпЛА на Житомирщине и идет курсом на запад, написали ВС.