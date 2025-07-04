Украина снова под атакой "шахедов": ВСУ предупредили о большом количестве дронов РФ
Воздушные силы ВСУ предупредили, что в областях, где объявлена тревога, в небе находится большое количество беспилотников оккупантов.
"В регионах, где объявлена воздушная тревога, в воздушном пространстве находится большое количество ударных дронов. Работает противовоздушная оборона по вражеским БПЛА, оставайтесь в укрытиях!", – написали военные.
Тем временем мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице работают силы ПВО, а российские дроны приближаются к городу с разных направлений.
23:10. Предварительно, по наблюдениям, основное направление движения российских дронов снова на Киевскую область и столицу, сообщили Воздушные силы. Военные призвали находиться в укрытиях.
В Запорожской области есть угроза авиаударов.
23:13. По меньшей мере 12 взрывов прогремели в Чугуевской громаде Харьковской области, сообщило Суспільне.
23:31. Группа российских БпЛА на Житомирщине и идет курсом на запад, написали ВС.
- В ночь на 4 июля страна-агрессор атаковала Украину 550 дронами и ракетами, 478 из которых были уничтожены силами ПВО. Оккупанты снова установили антирекорд, применив во время одной атаки более 330 "шахедов".
- В Киеве один погибший, пострадали 26 человек, в том числе один ребенок. Два человека ранены на Полтавщине.
- Для отражения этой атаки Украина использовала, помимо традиционных средств, дроны-перехватчики – президент Зеленский сообщил, что есть сбитие десятков беспилотников оккупантов.
- В течение пятницы оккупанты трижды атаковали Кривой Рог: есть пострадавшие, в том числе, спасатели, которые прибыли для ликвидации последствий ударов РФ.