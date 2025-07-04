Дроны-перехватчики значительно дешевле "шахедов" – какие цены

Стоимость зенитных дронов зависит от назначения, комплектации и "совести производителя", сообщили в Фонде Притулы

Иллюстративное фото: Pacific Press

Дроны-перехватчики стоят значительно дешевле, чем "шахеды" оккупантов. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные LIGA.net руководителем отдела беспилотных систем благотворительного фонда Сергея Притулы Кириллом Люковым.

По его данным, стоимость одного зенитного дрона колеблется от $1500 до $16 000 США.

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Стоимость зависит от назначения, комплектации и "совести производителя", пояснил Люков.

В то же время эта сумма значительно меньше стоимости одного "шахеда", поскольку даже после локализации производства в России изготовление одного ударного БПЛА такого типа в среднем стоит 30 000 – 50 000 долларов США.

То есть соотношение стоимости между перехватчиками и "шахедами" составляет от 1:20 до 1:3.