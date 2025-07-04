Дроны-перехватчики значительно дешевле "шахедов" – какие цены
Артём Джерипа
Редактор новостей LIGA.net
Евгения Мазур
Специальный корреспондент LIGA.net
Дроны-перехватчики стоят значительно дешевле, чем "шахеды" оккупантов. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные LIGA.net руководителем отдела беспилотных систем благотворительного фонда Сергея Притулы Кириллом Люковым.
По его данным, стоимость одного зенитного дрона колеблется от $1500 до $16 000 США.
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Стоимость зависит от назначения, комплектации и "совести производителя", пояснил Люков.
В то же время эта сумма значительно меньше стоимости одного "шахеда", поскольку даже после локализации производства в России изготовление одного ударного БПЛА такого типа в среднем стоит 30 000 – 50 000 долларов США.
То есть соотношение стоимости между перехватчиками и "шахедами" составляет от 1:20 до 1:3.
- Президент Зеленский сообщал, что в ночь на 4 июля для отражения одного из самых масштабных воздушных нападений России Украина применяла помимо традиционных средств дроны-перехватчики – есть десятки поражений беспилотников оккупантов.
- Главный коммуникационщик Сил беспилотных систем сообщил LIGA.net, что мобильные огневые группы пока не утратили актуальности, но в условиях массированных смешанных атак России все же более эффективны дроны-перехватчики.
- Он отметил, что такие беспилотники могут стать альтернативой зенитным ракетным комплексам для поражения скоростных беспилотников.
- Депутат от комитета по обороне Федиенко сообщил, что для противодействия атакам российских "шахедов" рассматривается идентификация SIM-карт на беспилотниках, отключение мобильных сетей или интернета, выявление "симок" и их блокировка.