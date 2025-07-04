Среди вариантов противодействия "шахедам" есть отключение мобильных сетей – нардеп

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Для противодействия атакам российских "шахедов" рассматривается идентификация SIM-карт на беспилотниках, отключение мобильных сетей или интернета, выявление "симок" и их блокировка. О работе специальной рабочей группы для текста LIGA.net рассказал народный депутат от комитета по обороне от Слуги народа Александр Федиенко.

С тех пор как украинские средства радиоэлектронной борьбы стали вносить существенные погрешности в маршруты "шахедов", оккупанты ищут способ усовершенствовать системы коррекции своих дронов. По словам Федиенко, россияне поняли, что с помощью инфраструктуры мобильной связи (не мобильного интернета) можно проводить такую коррекцию.

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"Условно: "шахед" летит по GPS, заработала РЭБ – он перешел на примитивную инерциальную систему, проще говоря – на компас. Когда БпЛА вошел в зону действия любой мобильной связи, он снизился, подключился через мобильную связь к определенной системе коррекции, скорректировался и полетел дальше. Не совсем правильно говорить, что они используют мобильную связь, они используют именно инфраструктуру для того, чтобы произвести коррекцию", – отметил депутат.

В настоящее время специальная рабочая группа "разрабатывает определенную комбинацию технических решений", которые смогут противодействовать дроновым атакам оккупантов – в команду входят как военные, так и представители контрразведки и профильные специалисты по беспилотникам, каждый из которых предлагает определенные решения в своей области, рассказал избранник.

Федиенко добавил, что на заседаниях этой группы звучали предложения и по идентификации SIM-карт, и по отключению мобильных сетей или передачи данных, и по отслеживанию карт в "шахедах" по определенным метрикам и их блокировке.

"То есть, технических решений много. Наша задача – выбрать ту комбинацию, которая будет наиболее эффективной. Процесс движется. Думаю, многие уже начали замечать его результаты на своих гаджетах", – отметил депутат.

Два анонимных офицера Сил обороны отметили LIGA.net, что решения, связанные с изменением работы мобильных сетей, частично сталкиваются с противодействием со стороны мобильных операторов. Федиенко также подтвердил, что переговоры с операторами проходят не без проблем.

"Уважаемые операторы, сейчас война. Мне, честно говоря, все равно, отвлечет ли это средства от реализации других ваших проектов. Если Рада примет решение – вы его выполните. Пока оно не принято", – отметил избранный представитель.

LIGA.net обратилась к Kyivstar, Lifecell и Vodafone с просьбой прокомментировать перспективы отключения мобильного интернета или любые другие изменения в работе мобильной связи. Ответ предоставил только один оператор: эту тему не комментируют в целях безопасности. В то же время компания подчеркнула, что постоянно сотрудничает с Силами безопасности и обороны и правоохранительными органами.