Серед варіантів протидії "шахедам" є вимкнення мобільних мереж – нардеп
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Для протидії атакам російських "шахедів" розглядається ідентифікація SIM-карт на безпілотниках, вимкнення мобільних мереж або інтернету, вирахування "сімок" та їх блокування. Про роботу спеціальної робочої групи для тексту LIGA.net розповів нардеп з оборонного комітету від Слуги народу Олександр Федієнко.

З того часу як українські засоби радіоелектронної боротьби стали вносити суттєві похибки у маршрути "шахедів", окупанти шукають спосіб удосконалити системи коригування своїх дронів. За словами Федієнка, росіяни зрозуміли, що за допомогою інфраструктури мобільного зв'язку (не мобільного інтернету) можна проводити таку корекцію.

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"Умовно: "шахед" летить по GPS, запрацював РЕБ – він перейшов на примітивну інерціальну систему, простими словами – на компас. Коли БпЛА увійшов в зону роботи будь-якого мобільного зв'язку, він знизився, під'єднався через мобільний зв'язок до певної системи корекції, скоригувався і полетів далі. Не дуже правильно сказати, що вони використовують мобільний зв'язок, вони використовують саме інфраструктуру для того, щоб зробити корекцію", – зазначив нардеп.

Наразі спеціальна робоча група "напрацьовує певну комбінацію технічних рішень", які зможуть протидіяти дроновим атакам окупантів – до команди входять і військові, і представники контррозвідки, і профільні фахівці з безпілотників, кожен з яких пропонує певні рішення за своїм напрямом, розповів обранець.

Федієнко додав, що на засіданнях цієї групи звучали пропозиції і ідентифікувати SIM-карти, і вимикати мобільні мережі або передання даних, і вираховувати карти на "шахедах" за певними метриками та блокувати їх.

"Тобто технічних рішень є багато. Наша задача – вибрати ту комбінацію, яка буде найбільш ефективною. Процес рухається. Думаю, багато хто вже почав помічати його результати на своїх гаджетах", – зауважив нардеп.

Двоє анонімних офіцерів Сил оборони зауважили LIGA.net, що рішення, пов’язані зі зміною роботи мобільних мереж, частково впираються у протидію мобільних операторів. Федієнко також підтвердив, що переговори з операторами проходять не без проблем.

"Шановні оператори, зараз війна. Мені, відверто кажучи, байдуже, чи це відволікатиме кошти від реалізації інших ваших проєктів. Якщо Рада прийме рішення – ви його виконаєте. Поки воно не прийнято", – зауважив обранець.

LIGA.net звернулась до Київстару, Lifecell і Vodafone з проханням прокоментувати перспективи відключення мобільного інтернету або будь-які інші зміни в роботі мобільного зв’язку. Відповідь надав лише один оператор: цю тему не коментують із безпекових міркувань. Водночас у компанії наголосили, що постійно співпрацюють із Силами безпеки та оборони та правоохоронними органами.

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