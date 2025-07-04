Генштаб заявив, що необхідно в рази більше ракетної ППО. Проти "шахедів" можуть допомогти дрони

Для успіху необхідно ешелонування позицій та підготовка великої кількості екіпажів, зауважили в Силах безпілотних систем

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Для надійного захисту Україні потрібно "в рази більше" зенітно-ракетних комплексів та боєприпасів до них, повідомив LIGA.net Генеральний штаб ЗСУ 21 червня. Для збиття швидкісних безпілотників доступною альтернативою до ЗРК можуть стати дрони-перехоплювачі, розповів нам начальник відділу комунікацій Сил безпілотних систем ЗСУ Віталій "Браво" Медведєв.

За словами Генштабу, забезпечення ЗРК та зенітними керованими ракетами до них залишається проблемним питанням.

Такого озброєння необхідно мати "в рази більше" для надійного прикриття міст та об'єктів критичної інфраструктури, зауважили в командуванні.

Водночас головний комунікаційник Сил безпілотних систем заявив LIGA.net, що дрони-перехоплювачі можуть стати доступною альтернативою ЗРК проти швидкісних безпілотників типу реактивних "шахедів".

Проте для цього необхідне ешелонування позицій (вибудова їх вглиб у декілька ліній) та підготовка великої кількості екіпажів для перехоплювачів, зауважив "Браво".