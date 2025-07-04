Генштаб заявил, что необходимо в разы больше ЗРК. Против "шахедов" могут помочь дроны
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Для надежной защиты Украине нужно "в разы больше" зенитно-ракетных комплексов и боеприпасов к ним, сообщил LIGA.net Генеральный штаб ВСУ 21 июня. Для сбивания высокоскоростных беспилотников доступной альтернативой ЗРК могут стать дроны-перехватчики, рассказал нам начальник отдела коммуникаций Сил беспилотных систем ВСУ Виталий "Браво" Медведев.

По словам Генерального штаба, обеспечение зенитными ракетными комплексами и зенитными управляемыми ракетами к ним остается проблемным вопросом.

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Подобного вооружения необходимо иметь "в разы больше" для надежной защиты городов и объектов критической инфраструктуры, отметили в командовании.

В то же время главный коммуникационщик Сил беспилотных систем заявил LIGA.net, что дроны-перехватчики могут стать доступной альтернативой зенитным ракетным комплексам против скоростных беспилотников типа реактивных "Шахедов".

Однако для этого необходимо эшелонирование позиций (размещение их в глубину в несколько линий) и подготовка большого количества экипажей для перехватчиков, отметил "Браво".

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