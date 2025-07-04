Генштаб заявил, что необходимо в разы больше ЗРК. Против "шахедов" могут помочь дроны

Для успеха необходимо эшелонирование позиций и подготовка большого количества экипажей, отметили в Силах беспилотных систем

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Для надежной защиты Украине нужно "в разы больше" зенитно-ракетных комплексов и боеприпасов к ним, сообщил LIGA.net Генеральный штаб ВСУ 21 июня. Для сбивания высокоскоростных беспилотников доступной альтернативой ЗРК могут стать дроны-перехватчики, рассказал нам начальник отдела коммуникаций Сил беспилотных систем ВСУ Виталий "Браво" Медведев.

По словам Генерального штаба, обеспечение зенитными ракетными комплексами и зенитными управляемыми ракетами к ним остается проблемным вопросом.