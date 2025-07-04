Генштаб заявил, что необходимо в разы больше ЗРК. Против "шахедов" могут помочь дроны
Для надежной защиты Украине нужно "в разы больше" зенитно-ракетных комплексов и боеприпасов к ним, сообщил LIGA.net Генеральный штаб ВСУ 21 июня. Для сбивания высокоскоростных беспилотников доступной альтернативой ЗРК могут стать дроны-перехватчики, рассказал нам начальник отдела коммуникаций Сил беспилотных систем ВСУ Виталий "Браво" Медведев.
По словам Генерального штаба, обеспечение зенитными ракетными комплексами и зенитными управляемыми ракетами к ним остается проблемным вопросом.
Подобного вооружения необходимо иметь "в разы больше" для надежной защиты городов и объектов критической инфраструктуры, отметили в командовании.
В то же время главный коммуникационщик Сил беспилотных систем заявил LIGA.net, что дроны-перехватчики могут стать доступной альтернативой зенитным ракетным комплексам против скоростных беспилотников типа реактивных "Шахедов".
Однако для этого необходимо эшелонирование позиций (размещение их в глубину в несколько линий) и подготовка большого количества экипажей для перехватчиков, отметил "Браво".
- Военный также рассказал, что мобильные огневые группы пока не утратили актуальности, но в условиях массированных смешанных атак России все же эффективнее дроны-перехватчики.
- Аналитик Бадрак в статье для LIGA.net сообщал, что у Украины есть собственная зенитная ракетная система частной разработки, но ее серийное производство тормозится из-за позиции Агентства оборонных закупок Минобороны. В ответ в АОЗ заявили, что закупают ПВО и у украинских производителей.