Бадрак заявил о новой украинской ПВО, запуск которой "тормозит" АОЗ. У Умерова ответили

Зеленскому понравился проект, но АОЗ до сих пор не выделила денег на ракетный комплекс, утверждает военный аналитик

Иллюстративное фото запуска ракеты ЗРК Patriot: НАТО

У Украины есть собственный зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны частной разработки, но его серийное производство тормозится из-за позиции государства. Об этом со ссылкой на собственные источники написал в статье для LIGA.net директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак. В Агентстве оборонных закупок ответили LIGA.net, что закупают ПВО и у украинских производителей.

По словам Бадрака, одно из частных объединений оборонных предприятий на неофициальном форуме заявило, что в первые месяцы 2025-го был кодифицирован (допущен к эксплуатации в армии) новый ЗРК отечественной разработки.

Бадрак добавил как факт: система создана, работает и успешно прошла испытания, поскольку иначе не могла бы быть кодифицирована.

Аналитик отметил: есть инсайдерская информация, что с этим проектом ознакомлен президент Владимир Зеленский – он ему понравился, и глава государства приказал изготовить три серийных образца для ВСУ.

"Наверное, для Минобороны и его Агентства оборонных закупок (АОЗ) распоряжение главы государства не является указанием. Знает ли министр Умеров, что АОЗ не спешит покупать, то есть финансировать серийное производство украинского ЗРК? Или, может, просто ждет очередных подарков от западных партнеров?" – спросил эксперт.

LIGA.net обратилась за комментарием в само Агентство – там ответили, что в категорию ПВО входят разные средства, перечень которых разглашать не могут.

В то же время в АОЗ отметили, что среди производителей ПВО, которые Агентство контрактует, есть и украинские.