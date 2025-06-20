Бадрак заявив про нову українську ППО, запуск якої "гальмує" АОЗ. В Умєрова відповіли
В України є власний зенітно-ракетний комплекс протиповітряної оборони приватної розробки, але його серійне виробництво гальмується через позицію держави. Про це, посилаючись на власні джерела, написав у статті для LIGA.net директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак. В Агенції оборонних закупівель відповіли LIGA.net, що закуповують ППО і в українських виробників.
За словами Бадрака, одне з приватних об'єднань оборонних підприємств на неофіційному форумі заявило, що у перші місяці 2025-го було кодифіковано (допущено до експлуатації у війську) новий ЗРК вітчизняної розробки.
Бадрак додав як факт: система створена, працює та успішно пройшла випробування, оскільки інакше не могла би бути кодифікованою.
Аналітик зауважив: є інсайдерська інформація, що із цим проєктом ознайомлений президент Володимир Зеленський – він йому сподобався, і глава держави наказав виготовити три серійні зразки для ЗСУ.
"Напевно, для Міноборони та його Агенції оборонних закупівель (АОЗ) розпорядження глави держави не є вказівкою. Чи знає міністр Умєров, що АОЗ не поспішає купувати, тобто фінансувати серійне виробництво українського ЗРК? Чи, можливо, просто чекає чергових подарунків від західних партнерів?" – запитав експерт.
LIGA.net звернулася за коментарем до самої Агенції – там відповіли, що до категорії ППО входять різні засоби, перелік яких розголошувати не можуть.
Водночас в АОЗ зазначили, що серед виробників ППО, які Агенція контрактує, є й українські.
- У цьому ж тексті Бадрак заявив, що новітні ракетні системи, які нині перебувають на озброєнні винятково країн-членів НАТО, можуть з’явитися в українській армії у 2026 році.
- Аналітик не згадує у своїй публікації країни та конкретні оборонні компанії з безпекових міркувань. За словами експерта, про факти у статті йому відомо з багатьох джерел у різних міністерствах і відомствах.