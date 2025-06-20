Бадрак заявив про нову українську ППО, запуск якої "гальмує" АОЗ. В Умєрова відповіли

Зеленському сподобався проєкт, але АОЗ досі не виділила грошей на ракетний комплекс, стверджує військовий аналітик

Ілюстративне фото запуску ракети ЗРК Patriot: НАТО

В України є власний зенітно-ракетний комплекс протиповітряної оборони приватної розробки, але його серійне виробництво гальмується через позицію держави. Про це, посилаючись на власні джерела, написав у статті для LIGA.net директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак. В Агенції оборонних закупівель відповіли LIGA.net, що закуповують ППО і в українських виробників.

За словами Бадрака, одне з приватних об'єднань оборонних підприємств на неофіційному форумі заявило, що у перші місяці 2025-го було кодифіковано (допущено до експлуатації у війську) новий ЗРК вітчизняної розробки.

Бадрак додав як факт: система створена, працює та успішно пройшла випробування, оскільки інакше не могла би бути кодифікованою.

Аналітик зауважив: є інсайдерська інформація, що із цим проєктом ознайомлений президент Володимир Зеленський – він йому сподобався, і глава держави наказав виготовити три серійні зразки для ЗСУ.

"Напевно, для Міноборони та його Агенції оборонних закупівель (АОЗ) розпорядження глави держави не є вказівкою. Чи знає міністр Умєров, що АОЗ не поспішає купувати, тобто фінансувати серійне виробництво українського ЗРК? Чи, можливо, просто чекає чергових подарунків від західних партнерів?" – запитав експерт.

LIGA.net звернулася за коментарем до самої Агенції – там відповіли, що до категорії ППО входять різні засоби, перелік яких розголошувати не можуть.

Водночас в АОЗ зазначили, що серед виробників ППО, які Агенція контрактує, є й українські.