Експерт Бадрак: Новітні ракети НАТО можуть з’явитися в ЗСУ вже у 2026 році

За словами експерта, ракети мають посилити системи української ППО та ПРО

Повітряні сили ЗСУ України (Фото: t.me/kpszsu)

Новітні ракетні системи, що нині перебувають на озброєнні виключно країн-членів НАТО, можуть з’явитися в українській армії вже у 2026 році. Про це у великій статті для LIGA.net розповів Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння.

За його словами, йдеться про спільний проєкт з однією з європейських країн, що передбачає інтеграцію України в оборонно-промислову співпрацю. Про нього вперше публічно згадав міністр оборони Рустем Умєров ще у грудні 2024 року, назвавши ракетну програму "ключем до перемоги та гарантією безпеки у майбутньому".

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Проєкт, за словами Бадрака, передбачає локалізацію виробництва в Україні новітніх ракет, які мають посилити систему Протиповітряної оборони (ППО) та Протиракетної оборони (ПРО).

"Недоречно згадувати про характеристики систем, позначимо лише, що це новітні розробки, які мають винятково країни-члени НАТО. Поява їх в ЗСУ планується вже у 2026 році", – повідомив експерт.

За словами аналітика, це унікальне вікно можливостей, що відкрилося для України саме через повномасштабну війну й усвідомлення країнами ЄС реальної небезпеки.

"У разі відсутності війни такої інтенсивності та жорстокості партнери навіть говорити про такий проєкт не погодилися б", – додав Бадрак.

Експерт зазначив, що проєкт ініціювали промисловці, які й провели перші перемовини з партнерами, надали можливість здійснити аудит кількох українських підприємств ОПК, що братимуть участь у виробництві.

Після партнери визнали здатність українських підприємств брати участь у цьому високотехнологічному проєкті.

"Ба більше, успішний результат, – у цьому впевнені в українській команді, – дозволить далі перейти до спільного виробництва ракети великої дальності. А ще далі – і до участі у випуску ракет проти ворожої балістики", – зазначив аналітик.