Експерт Бадрак: Новітні ракети НАТО можуть з’явитися в ЗСУ вже у 2026 році
Новітні ракетні системи, що нині перебувають на озброєнні виключно країн-членів НАТО, можуть з’явитися в українській армії вже у 2026 році. Про це у великій статті для LIGA.net розповів Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння.
За його словами, йдеться про спільний проєкт з однією з європейських країн, що передбачає інтеграцію України в оборонно-промислову співпрацю. Про нього вперше публічно згадав міністр оборони Рустем Умєров ще у грудні 2024 року, назвавши ракетну програму "ключем до перемоги та гарантією безпеки у майбутньому".
Проєкт, за словами Бадрака, передбачає локалізацію виробництва в Україні новітніх ракет, які мають посилити систему Протиповітряної оборони (ППО) та Протиракетної оборони (ПРО).
"Недоречно згадувати про характеристики систем, позначимо лише, що це новітні розробки, які мають винятково країни-члени НАТО. Поява їх в ЗСУ планується вже у 2026 році", – повідомив експерт.
За словами аналітика, це унікальне вікно можливостей, що відкрилося для України саме через повномасштабну війну й усвідомлення країнами ЄС реальної небезпеки.
"У разі відсутності війни такої інтенсивності та жорстокості партнери навіть говорити про такий проєкт не погодилися б", – додав Бадрак.
Експерт зазначив, що проєкт ініціювали промисловці, які й провели перші перемовини з партнерами, надали можливість здійснити аудит кількох українських підприємств ОПК, що братимуть участь у виробництві.
Після партнери визнали здатність українських підприємств брати участь у цьому високотехнологічному проєкті.
"Ба більше, успішний результат, – у цьому впевнені в українській команді, – дозволить далі перейти до спільного виробництва ракети великої дальності. А ще далі – і до участі у випуску ракет проти ворожої балістики", – зазначив аналітик.
- Раніше Бадрак повідомив LIGA.net, що балістична ракета "Сапсан" пройшла успішне бойове випробування у травні 2025 року та запускається у серійне виробництво. Згодом президент Зеленський підтвердив, що дійсно ведеться робота над цим.
- Окрім цього, аналітик розповів, що "Сапсан" під час випробувань у липні 2024 року показав швидкість у 5,2 маха. Якщо порівнювати, ця ракета швидша за американські ATACMS і ближча до російських "Іскандерів".