Эксперт Бадрак: Новейшие ракеты НАТО могут появиться в ВСУ уже в 2026 году

По словам эксперта, ракеты должны усилить системы украинских ПВО и ПРО

Воздушные силы ВСУ Украины (Фото: t.me/kpszsu)

Новейшие ракетные системы, находящиеся сейчас на вооружении исключительно стран-членов НАТО, могут появиться в украинской армии уже в 2026 году. Об этом в большой статье для LIGA.net рассказал Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

По его словам, речь идет о совместном проекте с одной из европейских стран, предусматривающей интеграцию Украины в оборонно-промышленное сотрудничество. О нем впервые публично упомянул министр обороны Рустем Умеров еще в декабре 2024 года, назвав ракетную программу "ключом к победе и гарантией безопасности в будущем".

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Проект, по словам Бадрака, предусматривает локализацию производства в Украине новейших ракет, которые должны усилить систему противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО).

"Неуместно вспоминать о характеристиках систем, отметим лишь, что это новейшие разработки, которые есть исключительно у стран-членов НАТО. Появление их в ВСУ планируется уже в 2026 году", – сообщил эксперт.

По словам аналитика, это уникальное окно возможностей, открывшееся для Украины именно из-за полномасштабной войны и осознания странами ЕС реальной опасности.

"В случае отсутствия войны такой интенсивности и жестокости партнеры даже говорить о таком проекте не согласились бы", – добавил Бадрак.

Эксперт отметил, что проект инициировали промышленники, они и провели первые переговоры с партнерами, предоставили возможность провести аудит нескольких украинских предприятий ОПК, которые будут участвовать в производстве.

Затем партнеры признали способность украинских предприятий участвовать в этом высокотехнологичном проекте.

"Более того, успешный результат, – в этом уверены в украинской команде, – позволит дальше перейти к совместному производству ракеты большой дальности. А еще дальше – и к участию в выпуске ракет против вражеской баллистики", – отметил аналитик.