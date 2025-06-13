Українська балістика "Сапсан" показала високу швидкість під час випробувань – експерт Бадрак

Якщо порівнювати, вона швидша за американські ATACAMS й ближча до російських "Іскандерів"

ОТРК "Сапсан" (Ілюстративне фото з 2018 року: Вікіпедія)

Українська балістична ракета "Сапсан" під час випробувань показала швидкість у 5,2 маха, заявив у великій статті для LIGA.net Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння.

"Напевно, не завдяки, а всупереч "зусиллям влади" в липні 2024 року відбулися перші успішні випробування першої балістичної ракети. Після цього, у серпні, президент Зеленський заявив про її створення і можливість доведення до кінця. І це зрозуміло, бо балістична ракета небезпідставно вважається більш потужною зброєю, ніж її крилаті аналоги", – заявив експерт.

За його словами, балістичні ракети є більш потужними за крилаті передусім через велику швидкість – й під час випробування у липні 2024-го "Сапсан" досяг 5,2 махів (~1769,5 метрів на секунду).

Також, додав аналітик, перевагу над крилатими ракетами балістичному озброєнню дає особлива траєкторія, яка "робить російські комплекси протиракетної оборони безпорадними".

"Це на практиці довели навіть старі американські балістичні ракети ATACMS, які противник не зміг перехопити", – підсумував Бадрак.

Для порівняння: в американської ATACMS швидкість становить приблизно 3 маха (1500 м/с), у російських "Іскандер-М" – ~6 махів (2100 м/с).