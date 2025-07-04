Сили безпілотних систем: Ефективність вогневих груп падає, дрони-перехоплювачі можуть замінити ЗРК

Окремі підрозділи вже показують гарні результати, але для масштабування потрібне фінансування

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Мобільні вогневі групи (МВГ) наразі не втрачають актуальності, але в умовах масованих змішаних атак Росії все ж таки ефективні більше дрони-перехоплювачі. Про це в коментарі LIGA.net розповів начальник відділу комунікацій командування Сил безпілотних систем Віталій Браво".

За його словами, ефективність протидії МВГ ворожим дронам під час масованих знижується. Водночас окремі підрозділи, які працюють з дронами-перехоплювачами, демонструють високий коефіцієнт збиття.

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"Однак наразі про системну ефективність говорити рано, бо спочатку треба масштабувати рішення", – сказав "Браво".

До того ж дрони-перехоплювачі можуть стати доступною альтернативою зенітно-ракетним комплексам у боротьбі зі швидкісними БпЛА, типу реактивних "шахедів".

Але це можливо за умови ешелонування позицій та підготовки великої кількості екіпажів, каже "Браво".

На питання про те, скільки часу потрібно Україні, щоби наростити кількість такого елементу захисту неба до необхідного рівня, представник СБС відповів, що все залежатиме від фінансування.

"Є політична воля і сприяння більшості ланок Збройних Сил України та Міноборони, є технологія перехоплення, є план масштабування і розуміння як це зробити, але цього недостатньо без фінансування на закупівлю перехоплювачів та радарних систем у великій кількості", – сказав він.