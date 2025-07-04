Украина поразила под Москвой предприятие по производству боевых частей для "шахедов"

В районе пораженного объекта зафиксированы пожар и задымление

Задымление на месте атаки (Фото: t.me/GeneralStaffZSU)

Силы обороны поразили в Московской области предприятие по производству боевых частей для "шахедов". Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Воздушные удары нанесли операторы 14-го отдельного полка БпАК Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими компонентами Сил обороны. Под атаку попало акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт прикладной химии", расположенное в городе Сергиев Посад.

В полку отметили, что предприятие входит в состав государственной корпорации "Ростех" и находится под международными санкциями из-за участия в военных программах.

Институт специализируется на разработке и производстве более 500 видов специальных пиротехнических средств для ракетных, ракетно-космических и артиллерийских систем. В частности, он производит термобарические боевые части для "шахедов".

Также известно о повреждении электрической подстанции, которая обеспечивала объект электроэнергией.

В Генштабе добавили, что в районе пораженного объекта зафиксированы пожар и задымление. Подтверждено, что средства поражения достигли цели, однако результаты работы уточняются.