Україна уразила під Москвою підприємство з виробництва бойових частин для "шахедів"

У районі ураженого об'єкта зафіксовано пожежу та задимлення

Задимлення на місці атаки (Фото: t.me/GeneralStaffZSU)

Сили оборони уразили у Московській області підприємство з виробництва бойових частин для "шахедів". Про це повідомив Генштаб Збройних Сил України.

Завдали повітряних ударів оператори 14 окремого полку БпАК Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими частинами Сил оборони. Під атаку потрапило акціонерне товариство "Федеральний науково виробничий центр "Науково-дослідний інститут прикладної хімії", розташований у місті Сергіїв Посад.

У полку зазначили, що воно входить до складу держкорпорації "Ростех" і перебуває під міжнародними санкціями через участь у військових програмах. Інститут спеціалізується на розробці та виробництві понад 500 видів спеціальних піротехнічних засобів для ракетних, ракетно-космічних і артилерійських систем. Зокрема – виготовляє термобаричні бойові частини для "шахедів".

Відомо також про ураження електричної підстанції, що забезпечувала об’єкт живленням.

У Генштабі додали, що в районі ураженого об'єкта зафіксовано пожежу та задимлення. Підтверджено, що засоби ураження досягли цілі, проте результати роботи уточнюються.