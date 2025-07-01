Генштаб подтвердил поражение предприятия "Купол" в Ижевске и нефтезавода под Саратовом

Удалось поразить НПЗ, мощности которого используются для обеспечения горюче-смазочными материалами военных РФ, вовлеченных в агрессии против Украины

"Саратоворгсинтез" (Фото: ресурс оккупантов)

Силы обороны нанесли удары по важным предприятиям оккупантов в Удмуртии и Саратовской области России. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

По информации военных, во вторник, 1 июля, Служба безопасности Украины во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны нанесли поражение по Ижевскому электромеханическому заводу "Купол", находящемуся в Удмуртской Республике РФ.

Это предприятие – объект военно-промышленного комплекса России, специализирующийся на производстве зенитных ракетных комплексов малого радиуса действия.

Подтверждено точное попадание в корпус №1 на площадке №1. Зафиксирован пожар. Результаты поражения уточняются.

Также Генштаб сообщил, что в этот же день Силы обороны нанесли поражение по территории нефтеперерабатывающего завода "Саратоворгсинтез" в Саратовской области России.

Операцию реализовало Главное управление разведки Министерства обороны во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны.

Мощности этого НПЗ используются оккупантами для обеспечения горюче-смазочными материалами военных подразделений РФ, которые задействованы в вооруженной агрессии против Украины.

Подтверждено попадание по территории объекта – в частности, повреждены технологические установки. Возник пожар.

Утром 1 июля поступили сообщения о взрыве в городе Ижевск. Позже глава Удмуртии Бречалов подтвердил, что одно из предприятий в городе подверглось атаке беспилотников.

Собеседник LIGA.net в СБУ сообщил, что дальнобойные дроны спецслужбы нанесли удар по производственным мощностям и складским помещениям Ижевского электромеханического завода "Купол".