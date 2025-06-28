Генеральный штаб подтвердил поражение складов боеприпасов в Брянской области
Солдат Главного управления разведки в взаимодействии с другими компонентами Сил обороны поразили склады боеприпасов в Брянской области России, сообщил Генеральный штаб ВСУ.
В частности, речь идет об ударе по складам 1060 Центра материально-технического обеспечения (бывший 120 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны).
Военные подтверждают поражение этого объекта и пожар на его территории.
Результаты атаки уточняются.
Вышеупомянутый 1060-й Центр расположен в Брянске, расстояние от украинской границы до него составляет около 100 километров:
Ранее утром о нападении сообщил источник LIGA.net в военной разведке, российские СМИ сообщали, что в городе была слышна сильная стрельба и серия взрывов после нее.
Вечером 26 июня, источник LIGA.net в ГУР сообщил, что разведчики поразили склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов в Брянске.
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