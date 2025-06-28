Генеральный штаб подтвердил поражение складов боеприпасов в Брянской области
Иллюстративное фото: ГУР

Солдат Главного управления разведки в взаимодействии с другими компонентами Сил обороны поразили склады боеприпасов в Брянской области России, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В частности, речь идет об ударе по складам 1060 Центра материально-технического обеспечения (бывший 120 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны).

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Военные подтверждают поражение этого объекта и пожар на его территории.

Результаты атаки уточняются.

Вышеупомянутый 1060-й Центр расположен в Брянске, расстояние от украинской границы до него составляет около 100 километров:

1060 Центр на карте Deepstate (белая отметка, обведенная красным)
1060 Центр на карте Deepstate (белая отметка, обведенная красным)
Карта: Deepstate
Карта: Deepstate

Ранее утром о нападении сообщил источник LIGA.net в военной разведке, российские СМИ сообщали, что в городе была слышна сильная стрельба и серия взрывов после нее.

Вечером 26 июня, источник LIGA.net в ГУР сообщил, что разведчики поразили склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов в Брянске.

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