Генеральный штаб подтвердил поражение складов боеприпасов в Брянской области

Военные подтверждают поражение 1060 Центра материально-технического обеспечения и пожар на его территории

Иллюстративное фото: ГУР

Солдат Главного управления разведки в взаимодействии с другими компонентами Сил обороны поразили склады боеприпасов в Брянской области России, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В частности, речь идет об ударе по складам 1060 Центра материально-технического обеспечения (бывший 120 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны).