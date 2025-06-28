Разведка поздравила Брянск с Днем Конституции Украины: атакован военный объект
Утром 28 июня ударные дроны Главного управления разведки атаковали военные объекты в Брянске. Об этом LIGA.net сообщил источник в разведке.
По его словам, ГУР продолжает операцию по демилитаризации России. В День Конституции Украины дроны поразили объекты 120-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ. Информация о последствиях атаки уточняется.
Сообщается, что российские СМИ сообщили о сильной стрельбе и серии взрывов, последовавших за ней. Местные жители в Telegram-каналах пожаловались на звуки пролета неизвестных беспилотников и сильные взрывы.
Местные власти никак не прокомментировали взрывы.
- Вечером 26 июня ударные дроны ГУР поразили в Брянске склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов 1061-го центра материально-технического обеспечения армии РФ.