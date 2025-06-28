Розвідка привітала Брянськ із Днем Конституції України: атаковано військовий об'єкт
Ударні дрони Головного управління розвідки атакували військові об’єкти у Брянську вранці 28 червня. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у розвідці.
За його словами, ГУР продовжує операцію з демілітаризації Росії. У День Конституції України дрони уразили об’єкти 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Інформація про наслідки атаки уточнюється.
Зазначається, що російські медіа повідомляли, що у місті було чути сильну стрілянину та серію вибухів після неї. Місцеві в Telegram-каналах поскаржилися, що чули прольоти невідомих БпЛА та сильні вибухи.
Місцева влада ніяк не прокоментувала вибухи.
- Ввечері 26 червня ударні дрони ГУР вразили у Брянську склади зберігання ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів 1061 центру матеріально-технічного забезпечення армії РФ.