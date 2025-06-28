Розвідка привітала Брянськ із Днем Конституції України: атаковано військовий об'єкт

Наслідки атаки ГУР (Фото: скриншот з відео)

Ударні дрони Головного управління розвідки атакували військові об’єкти у Брянську вранці 28 червня. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у розвідці.

За його словами, ГУР продовжує операцію з демілітаризації Росії. У День Конституції України дрони уразили об’єкти 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Ілюстрація: джерело LIGA.net

Зазначається, що російські медіа повідомляли, що у місті було чути сильну стрілянину та серію вибухів після неї. Місцеві в Telegram-каналах поскаржилися, що чули прольоти невідомих БпЛА та сильні вибухи.

Місцева влада ніяк не прокоментувала вибухи.

Скриншот: джерело LIGA.net

Скриншот: джерело LIGA.net

Скриншот: джерело LIGA.net