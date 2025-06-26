Розвідка підпалила склади зберігання палива росіян у Брянську – джерело, фото

Пожежа у Брянську (Фото: ресурси окупантів)

Дрони Головного управління розвідки атакували склади зберігання ракетного палива і паливно-мастильних матеріалів у російському Брянську. На них виникли пожежі, повідомив LIGA.net співрозмовник у воєнній розвідці.

Ввечері 26 червня розвідники вразили склади 1061 центру матеріально-технічного забезпечення армії Росії у Брянську. За даними співрозмовника, атаку здійснювали "добрі дрони" типу "Бобер", "Баклан" та "Обрій".

Зазначається, що спочатку місцеві пабліки у соцмережах повідомили про прольоти невідомих БпЛА, а пізніше мешканці почали скаржитися на вибухи та на пожежу в одному з районів міста. Дехто навіть не приховував точної локації та обʼєкту ураження: "Было четыре взрыва – горит нефтебаза".

Скриншот: джерело LIGA.net

Скриншот: джерело LIGA.net

"Ураження складу ракетного палива та ПММ у Брянську – це частина комплексу дій зі зниження логістичних спроможностей російської окупаційної армії" – повідомив співрозмовник у розвідці.

Скриншот: джерело LIGA.net

Скриншот: джерело LIGA.net

Мапа: джерело LIGA.net