Розвідка підпалила склади зберігання палива росіян у Брянську – джерело, фото
Дрони Головного управління розвідки атакували склади зберігання ракетного палива і паливно-мастильних матеріалів у російському Брянську. На них виникли пожежі, повідомив LIGA.net співрозмовник у воєнній розвідці.
Ввечері 26 червня розвідники вразили склади 1061 центру матеріально-технічного забезпечення армії Росії у Брянську. За даними співрозмовника, атаку здійснювали "добрі дрони" типу "Бобер", "Баклан" та "Обрій".
Зазначається, що спочатку місцеві пабліки у соцмережах повідомили про прольоти невідомих БпЛА, а пізніше мешканці почали скаржитися на вибухи та на пожежу в одному з районів міста. Дехто навіть не приховував точної локації та обʼєкту ураження: "Было четыре взрыва – горит нефтебаза".
"Ураження складу ракетного палива та ПММ у Брянську – це частина комплексу дій зі зниження логістичних спроможностей російської окупаційної армії" – повідомив співрозмовник у розвідці.
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