ГУР підірвало "товарняк" росіян з паливом у Запорізькій області – відео роботи
Розвідники ударними дронами знищили залізничні цистерни росіян з пальним у Запорізькій області. Про це повідомило Головне управління розвідки.
22 червня воїни спецпідрозділу "Кабул 9" у взаємодії з оперативно-тактичними угрупуваннями "Хортиця" та "Запоріжжя", підрозділом "Альфа" та групою Держспецзв’язку Next атакували товарний потяг росіян, який віз цистерни з пальним для ворожої армії.
Сталося це на залізничній ділянці між населеними пунктами Левадне та Молочанськ у Пологівському районі області.
"Чорні стовпи диму та вогню від уражених цистерн із соляркою та іншими паливно-мастильними матеріалами здійнялись до самих небес. Збройна боротьба з російськими окупантами триває", – зазначили в розвідці.
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