ГУР підірвало "товарняк" росіян з паливом у Запорізькій області – відео роботи

Після вибуху на залізниці здійнялися чорні стовпи диму

Цистерни РФ з паливом (Ілюстративне фото: ресурси окупантів)

Розвідники ударними дронами знищили залізничні цистерни росіян з пальним у Запорізькій області. Про це повідомило Головне управління розвідки.

22 червня воїни спецпідрозділу "Кабул 9" у взаємодії з оперативно-тактичними угрупуваннями "Хортиця" та "Запоріжжя", підрозділом "Альфа" та групою Держспецзв’язку Next атакували товарний потяг росіян, який віз цистерни з пальним для ворожої армії.

Сталося це на залізничній ділянці між населеними пунктами Левадне та Молочанськ у Пологівському районі області.

Скриншот мапи

"Чорні стовпи диму та вогню від уражених цистерн із соляркою та іншими паливно-мастильними матеріалами здійнялись до самих небес. Збройна боротьба з російськими окупантами триває", – зазначили в розвідці.