ГУР подорвало "товарняк" россиян с топливом в Запорожской области – видео работы

После взрыва на железной дороге поднялись черные столбы дыма

Цистерны РФ с топливом (Иллюстративное фото: ресурсы окупантов)

Разведчики ударными дронами уничтожили железнодорожные цистерны россиян с горючим в Запорожской области. Об этом сообщило Главное управление разведки.

22 июня воины спецподразделения "Кабул 9" во взаимодействии с оперативно-тактическими группировками "Хортица" и "Запорожье", подразделением "Альфа" и группой Госспецсвязи Next атаковали товарный поезд россиян, который вез цистерны с горючим для вражеской армии.

Произошло это на железнодорожном участке между населенными пунктами Левадное и Молочанск в Пологовском районе области.

Скриншот карты

"Черные столбы дыма и огня от пораженных цистерн с соляркой и другими горюче-смазочными материалами поднялись до самых небес. Вооруженная борьба с российскими оккупантами продолжается", – отметили в разведке.