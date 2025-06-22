ГУР подорвало "товарняк" россиян с топливом в Запорожской области – видео работы
Разведчики ударными дронами уничтожили железнодорожные цистерны россиян с горючим в Запорожской области. Об этом сообщило Главное управление разведки.
22 июня воины спецподразделения "Кабул 9" во взаимодействии с оперативно-тактическими группировками "Хортица" и "Запорожье", подразделением "Альфа" и группой Госспецсвязи Next атаковали товарный поезд россиян, который вез цистерны с горючим для вражеской армии.
Произошло это на железнодорожном участке между населенными пунктами Левадное и Молочанск в Пологовском районе области.
"Черные столбы дыма и огня от пораженных цистерн с соляркой и другими горюче-смазочными материалами поднялись до самых небес. Вооруженная борьба с российскими оккупантами продолжается", – отметили в разведке.
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