Украинские защитники из 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем "на довольно солидном расстоянии" нанесли удары по импровизированному складу и технике оккупантов в Курской области. Об этом LIGA.net рассказал руководитель медиа-группы подразделения Алексей Годзенко.

Сначала сам род войск опубликовал видео с поражениями: в частности, военные обнаружили и уничтожили склад противотанковых мин, который оккупанты оставили в посадке без должной маскировки – "за что и поплатились".

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"Ряд поражений на видео – результат работы группы за последние несколько недель. Поражения были нанесены FPV-дронами. Глубину не могу указывать, однако речь идет о довольно солидном расстоянии от линии боевого соприкосновения. То есть настолько солидное, что позволили себе вывалить кучу противотанковых мин прямо на открытом участке", – сообщил LIGA.net спикер подразделения.

Годзенко добавил, что одна из групп батальона работает в Курской области еще с сентября 2024 года и входит в сводный отряд беспилотных систем "Джміль".

Кроме этого объекта, с помощью дронов защитники поразили бронеавтомобиль З-СТС "Ахмат", созданный по заказу кадыровских силовиков, а также попали по грузовикам, пикапам и микроавтобусам, что зафиксировано на видео.

"Каждая такая уничтоженная цель усложняет логистику противника и снижает его мобильность на передовой", – подчеркнули в Силах беспилотных систем.