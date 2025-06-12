Українські захисники з 413 батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем "на доволі солідній відстані" завдали ударів по імпровізованому складу та техніці окупантів у Курській області. Про це LIGA.net розповів керівник медіа-групи підрозділу Олексій Годзенко.

Спочатку сам рід військ опублікував відео з ураженнями: зокрема, військові виявили та знищили склад протитанкових мін, який окупанти залишили у посадці без належного маскування – "за що і поплатилися".

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"Низка уражень на відео – результат роботи групи за останні кілька тижнів. Ураження були нанесені FPV-дронами. Глибину не можу вказувати, однак ідеться про доволі солідну відстань від лінії бойового зіткнення. Тобто настільки солідна, що дозволили собі вивалити купу протитанкових мін просто на відкритій ділянці", – повідомив LIGA.net комунікаційник підрозділу.

Годзенко додав, що одна з груп батальйону працює на Курщині ще з вересня 2024 року й входить до зведеного загону безпілотних систем "Джміль".

Окрім цього об'єкту, за допомогою дронів захисники уразили бронеавтомобіль З-СТС "Ахмат", створений на замовлення кадировських силовиків, а також поцілили по вантажівках, пікапах та мікроавтобусах, що зафіксовано на відео.

"Кожна така знищена ціль ускладнює логістику противника та знижує його мобільність на передовій", – наголосили у Силах безпілотних систем.