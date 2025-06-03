ЗСУ захопили ротний опорний пункт росіян, він прикривав важливий напрямок на Курщині
Бійці 225 окремого штурмового полку Збройних Сил України разом з іншими підрозділами захопили ротний опорний пункт російських військ у Курській області. Відповідне відео опублікували у Telegram.
За словами військових, цей ротний опорний пункт прикривав важливий напрямок і був добре підготовлений до кругової оборони: бліндажі, хідники, вогневі точки.
Кілька днів по ньому працювала українська артилерія й FPV-дрони, далі – зайшла піхота.
"На відео – фінальна стадія: штурмовики 225 закидають укріплення гранатами, вибухівкою, навіть ТМ-ками, добивають оборону й беруть позицію під контроль", – заявили бійці.
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