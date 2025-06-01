У Росії повалилися два мости, загинули щонайменше сім людей – фото, відео

Руйнування мосту на Курщині (Фото: ресурс пропагандистів)

У ніч проти 1 червня у Брянській і Курській областях сталося руйнування двох мостів. На Брянщині автомобільний міст повалився на пасажирський потяг, загинули щонайменше сім людей. На Курщині аварія сталася на залізничному мості під час руху вантажного потягу, попередньо без загиблих. Про це повідомляють губернатори областей і російські пропагандисти.

У Брянській області, за даними губернатора Олександра Богомаза, інцидент "за участю пасажирського потяга й автомобілів" стався у районі селища Вигоничі під час проходження потягу Климов – Москва.

Як повідомили у пресслужбі Московської залізниці, "відбулося сходження локомотива та вагонів через обвалення автомобільного мосту внаслідок незаконного втручання у діяльність транспорту".

Богомаз заявив, що міст було підірвано.

Станом на ранок відомо про сімох загиблих і 66 постраждалих, 47 з яких було госпіталізовано.

У Курській області, за даними тимчасового виконувача обов'язків губернатора Олександра Хінштейна, аварія сталася у Залізногірському районі під час руху вантажного локомотива. Через обвал мосту частина потягу впала на автомобільну дорогу під мостом.

Сталося займання теплотяга. Попередньо внаслідок аварії постраждав один з машиністів.

Очільник області повідомив, що причину обвалення мосту ще не встановлено.