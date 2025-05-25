Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що українські ударні безпілотники влучили у російський вантажний потяг, що перевозив пальне на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Бойову операцію було проведено 24 травня.

Удари БпЛА були нанесені під час руху потяга на залізничній ділянці Верхній Токмак – Молочанськ – Федорівка.

За даними ГУР, щонайменше три цистерни з пальним знищено.

Залізничне постачання армії РФ на тимчасово окупованих територіях Запорізької області та Криму було порушене.