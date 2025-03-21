В окупованому Скадовську вибухнула автівка з двома офіцерами Росії – ГУР

Відомство не розкриває, хто саме здійснив підрив та особисті дані ліквідованих загарбників

Ілюстративне фото: ГУР

Автомобіль з двома російськими офіцерами 20 березня вибухнув у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області, повідомило Головне управління розвідки.

За даними відомства, інцидент стався у четвер близько 20:40 на вулиці Миру – вибухнув пікап Nissan, у якому перебувало двоє офіцерів РФ.

"Від машини московитів залишилася груда покрученого металу", – зауважує ГУР і наводить фото.

Фото: Telegram ГУР

Розвідка нагадала: "За кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата".

Відомство не розкриває, хто саме здійснив підрив і особи ліквідованих окупантів.

28 лютого у тимчасово окупованому Маріуполі вибухнув автомобіль з окупантом. Місцеві українські підпільники заявили, що це їхніх рук справа, вибух стався в Приморському районі, а постраждалий – агент ФСБ.

20 лютого ГУР повідомило про ліквідацію російського воєнного злочинця Євгенія Богданова в окупованому Бердянську Запорізької області.