В окупованому Скадовську вибухнула автівка з двома офіцерами Росії – ГУР
Ілюстративне фото: ГУР

Автомобіль з двома російськими офіцерами 20 березня вибухнув у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області, повідомило Головне управління розвідки.

За даними відомства, інцидент стався у четвер близько 20:40 на вулиці Миру – вибухнув пікап Nissan, у якому перебувало двоє офіцерів РФ.

"Від машини московитів залишилася груда покрученого металу", – зауважує ГУР і наводить фото.

Фото: Telegram ГУР
Фото: Telegram ГУР

Розвідка нагадала: "За кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата".

Відомство не розкриває, хто саме здійснив підрив і особи ліквідованих окупантів.

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