В оккупированном Скадовске взорвался автомобиль с двумя офицерами России – ГУР

Ведомство не раскрывает, кто именно совершил подрыв и личности ликвидированных захватчиков

Иллюстративное фото: ГУР

Автомобиль с двумя российскими офицерами 20 марта взорвался во временно оккупированном Скадовске Херсонской области, сообщило Главное управление разведки.

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По данным ведомства, инцидент произошел в четверг около 20:40 на улице Мира – взорвался пикап Nissan, в котором находились два офицера РФ.

"От машины московитов осталась груда искорёженного металла", — отмечает ГУР и показывает фото.

Фото: Telegram ГУР

Разведка напомнила: "За каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливо возмездие".

Ведомство не раскрывает, кто именно совершил подрыв и личности ликвидированных оккупантов.

28 февраля во временно оккупированном Мариуполе взорвался автомобиль с оккупантом. Местные украинские подпольщики заявили, что это их рук дело, взрыв произошел в Приморском районе, а пострадавший – агент ФСБ.

20 февраля ГУР сообщило о ликвидации российского военного преступника Евгения Богданова в оккупированном Бердянске Запорожской области.