В оккупированном Скадовске взорвался автомобиль с двумя офицерами России – ГУР
Иллюстративное фото: ГУР

Автомобиль с двумя российскими офицерами 20 марта взорвался во временно оккупированном Скадовске Херсонской области, сообщило Главное управление разведки.

По данным ведомства, инцидент произошел в четверг около 20:40 на улице Мира – взорвался пикап Nissan, в котором находились два офицера РФ.

"От машины московитов осталась груда искорёженного металла", — отмечает ГУР и показывает фото.

Фото: Telegram ГУР
Фото: Telegram ГУР

Разведка напомнила: "За каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливо возмездие".

Ведомство не раскрывает, кто именно совершил подрыв и личности ликвидированных оккупантов.

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