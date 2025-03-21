В оккупированном Скадовске взорвался автомобиль с двумя офицерами России – ГУР
Автомобиль с двумя российскими офицерами 20 марта взорвался во временно оккупированном Скадовске Херсонской области, сообщило Главное управление разведки.
По данным ведомства, инцидент произошел в четверг около 20:40 на улице Мира – взорвался пикап Nissan, в котором находились два офицера РФ.
"От машины московитов осталась груда искорёженного металла", — отмечает ГУР и показывает фото.
Разведка напомнила: "За каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливо возмездие".
Ведомство не раскрывает, кто именно совершил подрыв и личности ликвидированных оккупантов.
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