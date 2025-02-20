В Бердянске взорвали военного преступника из оккупационной администрации – ГУР
Главное управление разведки сообщило о ликвидации российского военного преступника Евгения Богданова во временно оккупированном Бердянске Запорожской области.
По данным ведомства. 20 февраля в 6:05 вблизи 96-го дома на Восточном проспекте взорвался серый автомобиль Renault Duster – машина выгорела дотла, на место прибыли службы захватчиков.
Разведка отмечает, что внутри автомобиля находился гражданин РФ Богданов, который был так называемым заместителем главы незаконной оккупационной администрации Бердянска.
Кто именно совершил подрыв – не уточняется.
"В обязанности российского захватчика входили, в частности, контроль за финансами в оккупационной администрации и организация строительства фортификационных сооружений во временно оккупированных районах Запорожской области", – объясняет ГУР.
Ведомство отмечает, что во время пребывания на оккупированных территориях Богданов неоднократно совершал военные преступления против украинских граждан.
Богданов родился в 1970 году в городе Пикалево Ленинградской области (нынешняя РФ), прибыл в Бердянск сразу после захвата города в 2022-м.
Россиянина назначили в оккупационную администрацию по указанию спецслужб России, отмечает разведка.
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