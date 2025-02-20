У Бердянську підірвали воєнного злочинця з окупаційної адміністрації – ГУР

Росіянина призначили на посаду за вказівкою спецслужб Росії, зауважує розвідка

Ілюстративне фото: ГУР

Головне управління розвідки повідомило про ліквідацію російського воєнного злочинця Євгенія Богданова у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області.

За даними відомства. 20 лютого о 6:05 поблизу 96-го будинку на Східному проспекті вибухнула сіра автівка Renault Duster – машина вигоріла вщент, на місце прибули служби загарбників.

Розвідка зазначає, що всередині авто перебував громадянин РФ Богданов, котрий був так званим заступником голови незаконної окупаційної адміністрації Бердянська.

Хто саме здійснив підрив – не уточнюється.

"До обов’язків російського загарбника входили, зокрема, контроль за фінансами в окупаційній адміністрації та організація будівництва фортифікаційних споруд у тимчасово окупованих районах Запорізької області", – пояснює ГУР.

Відомство наголошує, що під час перебування на окупованих територіях Богданов неодноразово вчиняв воєнні злочини проти українських громадян.

Богданов народився у 1970 році у місті Пікальово Ленінградської області (нинішня РФ), прибув до Бердянська одразу після захоплення міста у 2022-му.

Росіянина призначили до окупаційної адміністрації за вказівкою спецслужб Росії, зауважує розвідка.

Фото: ГУР