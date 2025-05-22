Глибоко в тилу ворога на Херсонщині вибухнула машина з офіцерами-"ахматівцями" – ГУР
Підрозділ "Ахмат" (Фото: пропагандистський ресурс ТАСС)

20 травня на тимчасово окупованій території Херсонської області вибухнув автомобіль УАЗ Patriot, в якому перебували четверо офіцерів російських окупантів із підрозділу "Ахмат". Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Інцидент стався між населеними пунктами Скадовськ і Антонівка. Унаслідок вибуху всі загинули.

Розташування Скадовську і Антонівки (Фото: deepstatemap)
Розташування Скадовська і Антонівки (Фото: deepstatemap)

Згідно з мапою DeepState, відстань від вказаних населених пунктів до контрольованої Україною території становить близько 60 км.

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ГУР також повідомило, що після першого вибуху пролунав другий – здетонував боєкомплект, який перевозили російські військові.

"За кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", – наголосили в розвідці.

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