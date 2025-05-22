Глибоко в тилу ворога на Херсонщині вибухнула машина з офіцерами-"ахматівцями" – ГУР
20 травня на тимчасово окупованій території Херсонської області вибухнув автомобіль УАЗ Patriot, в якому перебували четверо офіцерів російських окупантів із підрозділу "Ахмат". Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
Інцидент стався між населеними пунктами Скадовськ і Антонівка. Унаслідок вибуху всі загинули.
Згідно з мапою DeepState, відстань від вказаних населених пунктів до контрольованої Україною території становить близько 60 км.
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ГУР також повідомило, що після першого вибуху пролунав другий – здетонував боєкомплект, який перевозили російські військові.
"За кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", – наголосили в розвідці.
- 20 лютого ГУР повідомило про ліквідацію російського воєнного злочинця Євгенія Богданова в окупованому Бердянську Запорізької області.
- 20 березня автомобіль з двома російськими офіцерами вибухнув у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області.