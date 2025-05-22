В Херсонской области взорвалась машина с четырьмя офицерами-"ахматовцами" – ГУР
20 мая на временно оккупированной территории Херсонской области взорвался автомобиль УАЗ Patriot, в котором находились четыре офицера российских оккупантов из подразделения "Ахмат". Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
Инцидент произошел между населенными пунктами Скадовск и Антоновка. В результате взрыва все погибли.
Согласно карте DeepState, расстояние от указанных населенных пунктов до контролируемой Украиной территории составляет около 60 км.
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ГУР также сообщило, что после первого взрыва раздался второй – сдетонировал боекомплект, который перевозили российские военные.
"За каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", – подчеркнули в разведке.
- 20 февраля ГУР сообщило о ликвидации российского военного преступника Евгения Богданова в оккупированном Бердянске Запорожской области.
- 20 марта автомобиль с двумя российскими офицерами взорвался во временно оккупированном Скадовске Херсонской области.