В Херсонской области взорвалась машина с четырьмя офицерами-"ахматовцами" – ГУР

Разведка не уточнила, кто именно совершил подрыв ликвидированных захватчиков

Подразделение "Ахмат" (Фото: пропагандистский ресурс ТАСС)

20 мая на временно оккупированной территории Херсонской области взорвался автомобиль УАЗ Patriot, в котором находились четыре офицера российских оккупантов из подразделения "Ахмат". Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Инцидент произошел между населенными пунктами Скадовск и Антоновка. В результате взрыва все погибли.

Расположение Скадовска и Антоновки (Фото: deepstatemap)

Согласно карте DeepState, расстояние от указанных населенных пунктов до контролируемой Украиной территории составляет около 60 км.

ГУР также сообщило, что после первого взрыва раздался второй – сдетонировал боекомплект, который перевозили российские военные.

"За каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", – подчеркнули в разведке.