В Херсонской области взорвалась машина с четырьмя офицерами-"ахматовцами" – ГУР
Подразделение "Ахмат" (Фото: пропагандистский ресурс ТАСС)

20 мая на временно оккупированной территории Херсонской области взорвался автомобиль УАЗ Patriot, в котором находились четыре офицера российских оккупантов из подразделения "Ахмат". Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Инцидент произошел между населенными пунктами Скадовск и Антоновка. В результате взрыва все погибли.

Розташування Скадовську і Антонівки (Фото: deepstatemap)
Расположение Скадовска и Антоновки (Фото: deepstatemap)

Согласно карте DeepState, расстояние от указанных населенных пунктов до контролируемой Украиной территории составляет около 60 км.

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ГУР также сообщило, что после первого взрыва раздался второй – сдетонировал боекомплект, который перевозили российские военные.

"За каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", – подчеркнули в разведке.

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