Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что украинские ударные беспилотники попали в российский грузовой поезд, перевозивший горючее по временно оккупированной территории Запорожской области.

Боевая операция была проведена 24 мая.

Удары БпЛА были нанесены во время движения поезда на железнодорожном участке Верхний Токмак – Молочанск – Федоровка.

По данным ГУР, по меньшей мере три цистерны с горючим уничтожены.

Железнодорожные поставки армии РФ на временно оккупированных территориях Запорожской области и Крыма были нарушены.