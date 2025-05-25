ГУР показало, как разгромило поезд оккупантов с горючим
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что украинские ударные беспилотники попали в российский грузовой поезд, перевозивший горючее по временно оккупированной территории Запорожской области.
Боевая операция была проведена 24 мая.
Удары БпЛА были нанесены во время движения поезда на железнодорожном участке Верхний Токмак – Молочанск – Федоровка.
По данным ГУР, по меньшей мере три цистерны с горючим уничтожены.
Железнодорожные поставки армии РФ на временно оккупированных территориях Запорожской области и Крыма были нарушены.
- 20 марта автомобиль с двумя российскими офицерами взорвался во временно оккупированном Скадовске Херсонской области.
- 20 мая на временно оккупированной территории Херсонской области взорвался автомобиль УАЗ Patriot, в котором находились четыре офицера российских оккупантов из подразделения "Ахмат".