У Бєлгородській області підірвався потяг: він наїхав на вибухівку, рух залізницею зупинено

Ілюстративне фото (Фото: пропагандистські медіа)

Ввечері 25 травня у Новооскільському окрузі Бєлгородської області Росії підірвався потяг – він наїхав на вибуховий пристрій. Про це повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков.

За словами російського чиновника, вибухівка була закладена під рейками. У результаті стався вибух, постраждалих нібито немає.

Гладков додав, що внаслідок інциденту пошкоджено контактну мережу залізничної колії, рух поїздів призупинено.

Згодом "Південно-східна залізниця" повідомила, що на місці вибуху ведуться відновлювальні роботи. Зазначають, що сходження рухомого складу не було.

"На Південно-Західній залізниці був сформований оперативний штаб з ліквідації наслідків інциденту", – йдеться в повідомленні залізниці.

На місці також працювали правоохоронні органи.

Внаслідок вибуху також було затримано декілька потягів – приміський №6715 Старий Оскол – Валуйки, пасажирський №392 Валуйки – Курськ.

За даними пропагандистського каналу Shot, вибух стався близько 19:00. Внаслідок цього на колії впала опора ЛЕП і пошкодила контактну мережу залізничних шляхів.

У січні 2025 року у Санкт-Петербурзі було знищено локомотив, який росіяни використовували для перевезення військових вантажів.

25 травня ГУР повідомило, що українські ударні безпілотники влучили у російський вантажний потяг, що перевозив пальне на тимчасово окупованій території Запорізької області.