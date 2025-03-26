У Бєлгородській області підірвалася пропагандистка провідного каналу Росії – фото
У Бєлгородській області підірвалася на міні російська пропагандистка Анна Прокоф'єва. Про це повідомили на одному з головних пропагандистських каналів Росії – Першому каналі, де вона працювала з 2023 року.
Повідомляється, що пропагандистка загинула під час нібито "виконання професійного обов'язку". Вона разом з оператором Дмитром Волковим вирушила до зони бойових дій на кордоні з Україною для чергового пропагандистського репортажу.
Повідомляється, що на міні підірвалися обидва, але Волков вижив і з пораненням госпіталізований. Вранці 25 березня Прокоф'єва опублікувала останнє фото у своєму Telegram-каналі та заявила, що перебуває на кордоні.
За інформацією інших ресурсів окупантів, Прокоф'єва з оператором перебували в районі села Демидівка. 18 березня пропагандисти почали поширювати інформацію про нібито новий наступ українських сил – тепер на Бєлгородську область – і нібито ЗСУ зайшли до цього села.
Російські військкори та пропагандисти стверджують, що в районі Демидівки, Попівки та низки інших населених пунктів Бєлгородської області станом на ранок 26 березня нібито точаться бої. Інформація потребує офіційного підтвердження.
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