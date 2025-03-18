Зеленський про "операцію" на Бєлгородщині: Ми побачили нове скупчення військ на кордоні
Україна продовжує оборонні операції на території Росії, щоб унеможливити наступ російських військ на Харківську, Сумську та Запорізьку області. Про це президент Володимир Зеленський заявив, коментуючи заяви російської воєнної пропаганди про нібито наступ Сил оборони на Бєлгородську область на зустрічі з журналістами.
Глава держави ухилився від прямої відповіді на запитання, чи заходили українські війська на територію Бєлгородської області.
"Ми побачили нове скупчення військ на кордоні Сумської області. Ми бачимо, що вони хочуть зробити, вони хочуть робити удари по Сумській, Харківській, Запорізькій областях. Ось що ми бачимо. Ну так легко ми це не дамо робити", – сказав президент.
За словами президента, оборонні операції на російської території потрібні для захисту українських земель.
"Це абсолютно зрозумілі наші стратегічні кроки. Допоки ворог на нашій території, ми можемо робити все, щоб унеможливити кроки Путіна по захопленню наших додаткових територій. А він цього прагне і хоче", – заявив президент.
На думку Зеленського, американська сторона підтримає всі кроки України, спрямовані на зменшення російських ударів по військовій та цивільній інфраструктурі України.
- 6 серпня 2024 року Україна повернула війну "додому" на російську територію, розпочавши Курську операцію. ЗСУ контролювали низку населених пунктів і Суджу.
- Однак у березні 2025 року Росія значно посилила активність у Курській області, відвоювавши Суджу.
- Водночас російські пропагандисти та військкори заявляють про нібито оточення українського угруповання військ, яке перебуває на Курщині. Цю російську брехню повторює і Трамп.
- "Оточення" російських військ уже спростовували Зеленський, Сирський і глава Міноборони Умєров. Умєров також запевнив, що ЗСУ продовжать наступальні операції у РФ.
- 18 березня російські пропагандистські ресурси та військкори почали поширювати інформацію про нібито новий наступ українських сил – тепер на Бєлгородську область. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко спростував це.