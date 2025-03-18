Зеленский об "операции" в Белгородской области: Мы увидели скопление войск на границе
Украина продолжает оборонные операции на территории России, чтобы сделать невозможным наступление российских войск на Харьковскую, Сумскую и Запорожскую области. Об этом президент Владимир Зеленский заявил, комментируя заявления российской военной пропаганды о якобы наступлении Сил обороны на Белгородскую область на встрече с журналистами.
Глава государства уклонился от прямого ответа на вопрос, заходили ли украинские войска на территорию Белгородской области.
"Мы увидели новое скопление войск на границе Сумской области. Мы видим, что они хотят сделать, они хотят совершать удары по Сумской, Харьковской, Запорожской областям. Вот что мы видим. Ну, так легко мы это не дадим делать", — сказал президент.
По словам президента, оборонные операции на российской территории необходимы для защиты украинских земель.
"Это абсолютно понятные наши стратегические шаги. Пока враг на нашей территории, мы можем делать все, чтобы исключить шаги Путина по захвату наших дополнительных территорий. А он к этому стремится и хочет", – заявил президент.
По мнению Зеленского, американская сторона поддержит все шаги Украины, направленные на уменьшение российских ударов по военной и гражданской инфраструктуре Украины.
- 6 августа 2024 Украина вернула войну "домой" на российскую территорию, начав Курскую операцию. ВСУ контролировали ряд населенных пунктов и Суджу.
- Однако в марте 2025 года Россия значительно усилила активность в Курской области, отвоевав Суджу.
- В то же время российские пропагандисты и военные корреспонденты заявляют о якобы окружении украинской группировки войск, которая находится в Курской области. Эту российскую ложь повторяет и Трамп.
- "Окружение" российских войск уже опровергали Зеленский, Сырский и глава Минобороны Умеров. Умеров также заверил, что ВСУ продолжат наступательные операции в РФ.
- 18 марта российские пропагандистские ресурсы и военные корреспонденты начали распространять информацию о якобы новом наступлении украинских сил – теперь на Белгородскую область. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко опроверг это.