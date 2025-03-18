Зеленский об "операции" в Белгородской области: Мы увидели скопление войск на границе

Президент подтвердил, что Украина будет продолжать операции в РФ

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина продолжает оборонные операции на территории России, чтобы сделать невозможным наступление российских войск на Харьковскую, Сумскую и Запорожскую области. Об этом президент Владимир Зеленский заявил, комментируя заявления российской военной пропаганды о якобы наступлении Сил обороны на Белгородскую область на встрече с журналистами.

Глава государства уклонился от прямого ответа на вопрос, заходили ли украинские войска на территорию Белгородской области.

"Мы увидели новое скопление войск на границе Сумской области. Мы видим, что они хотят сделать, они хотят совершать удары по Сумской, Харьковской, Запорожской областям. Вот что мы видим. Ну, так легко мы это не дадим делать", — сказал президент.

По словам президента, оборонные операции на российской территории необходимы для защиты украинских земель.

"Это абсолютно понятные наши стратегические шаги. Пока враг на нашей территории, мы можем делать все, чтобы исключить шаги Путина по захвату наших дополнительных территорий. А он к этому стремится и хочет", – заявил президент.

По мнению Зеленского, американская сторона поддержит все шаги Украины, направленные на уменьшение российских ударов по военной и гражданской инфраструктуре Украины.